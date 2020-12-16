Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пришел в ярость из-за решения арбитра добавить четыре минуты в концовке матча 13-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:1).
Испанский специалист хватался руками за табло, которое поднял резервный арбитр, требуя добавить больше времени.
"Я сказал арбитру, что, возможно, четыре компенсированные минуты это слишком мало. С учетом замен этого было явно недостаточно. Но арбитр главный в поле, и он решает", - приводит слова Гвардиолы BBC.
Pep Guardiola was not happy with the amount of injury time pic.twitter.com/7K5ci9wUoR— B/R Football (@brfootball) December 15, 2020
"Манчестер Сити" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 20 очков в 12 турах.
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|Шеффилд Юнайтед
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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