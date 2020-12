Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пришел в ярость из-за решения арбитра добавить четыре минуты в концовке матча 13-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:1).

Испанский специалист хватался руками за табло, которое поднял резервный арбитр, требуя добавить больше времени.

"Я сказал арбитру, что, возможно, четыре компенсированные минуты это слишком мало. С учетом замен этого было явно недостаточно. Но арбитр главный в поле, и он решает", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Pep Guardiola was not happy with the amount of injury time pic.twitter.com/7K5ci9wUoR