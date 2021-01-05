Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубе

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Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубеНаставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу дальнейшего будущего полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

"Я считаю, что Кевин останется с нами. Но нужно проявить уважение к нему и процессу переговоров в целом.

Я еще не беседовал с нашим спортивным директором Чики Бегиристайном и не могу отвечать на вопросы о контрактах. Однако, думаю, Де Брюйне знает наше к нему отношение. Он невероятно важен для команды. Как игрок и как человек. Сейчас я не волнуюсь. В любом случае, принимает решение футболист. Я только надеюсь на лучшее", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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