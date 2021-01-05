Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу дальнейшего будущего полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

"Я считаю, что Кевин останется с нами. Но нужно проявить уважение к нему и процессу переговоров в целом.