Гвардиола в 2016 году серьёзно насолил "Баварии"

Известный испанский тренер Хосеп Гвардиола несколько лет назад серьёзно насолил "Баварии", сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб в августе 2016 года был близок к покупке вингера "Шальке" Лероя Сане, однако в ситуацию вмешался экс-наставник "Барселоны", который убедил футболиста принять предложение "Манчестер Сити".

Примечательно, что произошло это всего через пару месяцев после ухода Гвардиолы из "Баварии".

В итоге "Сити" купил Сане за 50,5 миллионов евро. В составе "горожан" немецкий полузащитник забил 32 гола и сделал 36 ассистов в 111 матчах.

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