Гвардиола: "В АПЛ нельзя легко выигрывать каждый матч"

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Гвардиола: "В АПЛ нельзя легко выигрывать каждый матч"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Хаддерсфилдом" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии. 

"Мы знали, что нам будет противостоять сильный и агрессивный соперник, поэтому рады победе. В перерыве мы говорили о том, как нужно отреагировать на пропущенный мяч. Я сказал игрокам, что нужно не сдаваться, а продолжать играть в свой футбол. В Премьер-Лиге нельзя легко выигрывать каждый матч. Мои игроки проявили характер, поэтому мы и победили", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ по количеству набранных очков после 13 туров. | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
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18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
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