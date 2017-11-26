Гвардиола: "В АПЛ нельзя легко выигрывать каждый матч"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Хаддерсфилдом" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

"Мы знали, что нам будет противостоять сильный и агрессивный соперник, поэтому рады победе. В перерыве мы говорили о том, как нужно отреагировать на пропущенный мяч. Я сказал игрокам, что нужно не сдаваться, а продолжать играть в свой футбол. В Премьер-Лиге нельзя легко выигрывать каждый матч. Мои игроки проявили характер, поэтому мы и победили", - приводит слова Гвардиолы BBC.

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