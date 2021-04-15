Гвардиола: "В "Барселоне" мои игроки были чертовыми "убийцами"

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Гвардиола: "В "Барселоне" мои игроки были чертовыми "убийцами"Фото: Твиттер @WilliamHill 
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил момент из своей ранней карьеры, когда он был у руля "Барселоны". Специалист отметил последний матч во главе команды, который пришелся на финал Кубка Испании 2011/2012, в котором каталонцы разгромили "Атлетик" со счетом 3:0.

"Помню, что увидел, насколько игроки "Атлетика" напряжены. Перед стартовым свистком напротив них стояли мои игроки, которые были полностью расслаблены, словно играли товарищеский матч. Они знали к чему готовиться, и знали, что победят.

Команды Марсело Бьелсы всегда славились своей стойкостью характера, поэтому я не могу сказать, что игра получилась для нас слишком простой. Но тот состав "Барселоны" этого не заметил. Хотели бы забить пять голов — забили бы пять, захотели бы восемь — восемь.

В обычной жизни они были замечательными людьми в плане человеческих отношений, но на поле это были чертовы убийцы", — приводит слова специалиста Marca.

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