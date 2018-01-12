Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Теги манчестер юнайтедхосеп гвардиола

Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам декабря признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает официальный сайт АПЛ.

Под руководством каталонского специалиста "горожане" выиграли шесть матчей из семи в АПЛ и однажды сыграли вничью.

Стоит отметить, что Гвардиола стал тренером месяца в четвертый раз подряд.

После 22 туров "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя.

Не пропустите: "Манчестер Сити" продлил контракт с Нмеча. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов