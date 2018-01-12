Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам декабря признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает официальный сайт АПЛ.

Под руководством каталонского специалиста "горожане" выиграли шесть матчей из семи в АПЛ и однажды сыграли вничью.

Стоит отметить, что Гвардиола стал тренером месяца в четвертый раз подряд.

После 22 туров "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя.

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