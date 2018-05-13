Гвардиола: "В этом сезоне "Ливерпуль" был нашим большим соперником"

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Гвардиола: "В этом сезоне "Ливерпуль" был нашим большим соперником"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о "Ливерпуле".

"В этом сезоне "Ливерпуль" был нашим большим соперником, и я уверен, что он будет таковым в следующем сезоне. Не скажу, что вызов "Сити" бросит лишь один "Ливерпуль", но да, они будут серьёзным соперником. "Ливерпуль" показывает качественный футбол, и у них есть классные футболисты, и не только в линии атаки.

Я считаю, что ван Дейк помог им более стабильно чувствовать себя в оборонительном смысле. Мы на 25 очков впереди них. Поэтому сложно сказать, что соперничать с ними было тяжело, но это правда было непросто" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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