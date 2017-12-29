Гвардиола: "В лице ван Дейка "Ливерпуль" купил отличного игрока"

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Гвардиола: "В лице ван Дейка "Ливерпуль" купил отличного игрока"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход защитника Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 85 миллионов евро. 

"В лице ван Дейка "Ливерпуль" купил отличного игрока. Вирджил обладает исключительным талантом. Что касается суммы, которую за него заплатили, то ответ на него даст будущее. 

Когда мы покупали Стоунза в 2016 году за 55 миллионов евро, все говорили, что мы заплатили слишком много. Но сегодня за такую сумму уже не купишь игрока подобного уровня", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что 26-летний ван Дейк станет игроком "Ливерпуля" в январе.

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