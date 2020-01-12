Гвардиола в "Манчестер Сити" разбил четыре автомобиля общей стоимостью 540 тысяч евро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является очень плохим водителем, сообщает The Sun.

По сведениям издания, испанский специалист за время работы с английским клубом разбил четыре автомобиля общей стоимостью 540 тысяч евро. В результате действий Гвардиолы пострадали Mercedes GL (94 тысячи евро), Range Rover (176,5), Bentley GTX700 (235) и Mini Cooper (35).

В нынешнем сезоне "горожане" под руководством Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 17 очков. В Лиге Чемпионов клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с мадридским "Реалом".

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