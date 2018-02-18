Гвардиола: "В матче Кубка Англии с "Уиганом" может произойти все что угодно"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Кубка Англии с "Уиганом".

"Я думаю, что соперники начнут встречу в высоком темпе. Они агрессивно играют без мяча и нам нужно подготовиться к этому. Игра на выезде с такой командой, как "Уиган", всегда бывает непростой. В таких матчах может произойти все что угодно. Если мы не выложимся полностью, то соперник может победить", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч "Уиган" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 19 февраля.

Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале с "Саутгемптоном".

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