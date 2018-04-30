Гвардиола: "В межсезонье на новых игроков потратим миллиард евро или что-то вроде того"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трансферных планах своего клуба на ближайшее лето.

" Не волнуйтесь. В следующее межсезонье мы потратим много денег. Может быть, миллиард или что-то в этом роде.. . Следующий сезон все начнут с нуля. У нас не будет 16-ти очков преимущества. Нам нужно будет укрепиться, о бновить команду. Может быть, придет один игрок. Возможно, два. Не более того ", - цитирует наставника "горожан" FootMercato.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм". | soccernews.ru