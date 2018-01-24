Гвардиола: "В один из моментов мы потеряли контроль над игрой"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного полуфинального матча Кубка лиги против "Бристоль Сити" (3:2).

По словам наставника, в один из моментов встречи его подопечные потеряли контроль над игрой.

"Мы очень счастливы выйти в финал. Мы отлично играли, вели в счете 2:0, а потом потеряли контроль над игрой. Такие встречи нужно доигрывать до финального свистка. Это будет нам уроком перед матчем с "Кардифф Сити" в Кубке Англии и особенно перед Лигой чемпионов.

Я знаю, что нас будут оценивать по завоеванным трофеям, но я счастлив уже сейчас. Никто не отнимет у нас того, что мы уже сделали. "Челси" или "Арсенал" в финале? Это две сильные команды", - сказал он. | http://soccernews.ru