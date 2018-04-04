Гвардиола в шестой раз проиграл Клоппу - чаще, чем любому другому тренеру

"Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов на выезде уступил "Ливерпулю" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что наставник "горожан" Пеп Гвардиола в шестой раз в своей карьере потерпел поражение от тренера "красных" Юргена Клоппа.

Таким образом в 13 встречах между этими тренерами образовался паритет - по шесть побед.

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