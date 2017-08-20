Гвардиола: "В "Сити" достаточно хороших игроков в атаке"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола: "В "Сити" достаточно хороших игроков в атаке"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен подбором игроков атакующего плана в своей команде.

"«У меня достаточно хороших игроков впереди. Они должны просто расслабиться и забивать голы - вот и все. У меня два замечательных нападающих, две девятки - Габриэль и Серхио, но у меня также есть и другие игроки, которые могут забивать много голов", - цитирует наставника "горожан" Daily Mail.

Напомним, "Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд имени ПСЖ и Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Тоттенхэм 1 3
9 Лестер Сити 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Бернли 2 3
13 Сток Сити 2 3
14 Суонси Сити 2 1
15 Челси 1 0
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов