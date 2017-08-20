Гвардиола: "В "Сити" достаточно хороших игроков в атаке"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен подбором игроков атакующего плана в своей команде.

"«У меня достаточно хороших игроков впереди. Они должны просто расслабиться и забивать голы - вот и все. У меня два замечательных нападающих, две девятки - Габриэль и Серхио, но у меня также есть и другие игроки, которые могут забивать много голов", - цитирует наставника "горожан" Daily Mail.

Напомним, "Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд имени ПСЖ и Неймара. | soccernews.ru