Гвардиола: "В текущем сезоне не было игрока лучше Де Брюйне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшего игрока текущего сезона.

"Я считаю, что с учетом анализа девяти-десяти месяцев текущего сезона не было игрока лучше Кевина Де Брюйне. Если посмотреть на его стабильность и уровень игры каждые три дня во всех турнирах, он достоин награды.

Мне очень жаль, может быть, статистика говорит, что были игроки лучше него. Но в этом сезоне не было игрока, который бы со своей командой выиграл титул чемпиона за пять туров до финиша первенства. Он был лучшим. Это мое мнение, мнение игроков может быть другим", - цитирует наставника "горожан" AS.

Напомним, в Англии определили лучшего игрока сезона. | soccernews.ru