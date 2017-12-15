Гвардиола в третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает официальный сайт АПЛ.

В ноябре "горожане" под руководством испанского наставника одержали четыре победы в четырех матчах. Всего же победная серия "Манчестер Сити" составляет уже 15 матчей подряд.

Стоит отметить, что Гвардиола ранее получал эту награду в сентябре и октябре. Благодаря этому испанец стал первым наставником, который стал лучшим тренером месяца в АПЛ три раза подряд.

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