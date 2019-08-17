Гвардиола: "VAR есть VAR, это нужно принять"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об отмененном голе в матче против "Тоттенхэма" (2:2).

Напомним, что в добавленное время "горожане" забили третий гол, однако арбитр после просмотра VAR отменил гол.

"Я думал, мы оставили эту историю в игре Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Но это опять произошло. Судья и VAR отменили наш гол. Обидно, когда это случается во второй раз, но нужно это принять.

Я был удивлен, что в первом тайме не поставили пенальти за фол на Родри, а наш гол в конце отменили. VAR есть VAR, это нужно принять. Мы очень хотели выиграть, продемонстрировали хороший футбол. Однако я ни о чем не сожалею и мы продолжим двигаться вперед", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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