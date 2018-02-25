Гвардиола: "Венгер повлиял на футбол в Англии"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, накануне финального матча Кубка Лиги с "Арсеналом", поделился мнением о тренере "канониров" Арсене Венгере.

"Венгер является особенным человеком. Он очень долго работает на своем посту. А это значит, что люди ему доверяют. Венгер повлиял на футбол в Англии. Так долго работать с одной командой можно только тогда, когда делаешь великие дела" - приводят слова Гвардиолы английские СМИ.

Поединок между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

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