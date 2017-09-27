Гвардиола видит Зинченко на позиции левого защитника

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Гвардиола видит Зинченко на позиции левого защитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в его команде есть резервы, чтобы найти замену травмировавшему колено левому защитнику Бенжамену Менди. По мнению наставника "горожан", эту позицию может закрыть, в том числе, украинский хавбек Александр Зинченко.

"Менди отправился на тщательное медобследование в Барселону. Кажется, он будет отсутствовать чуть больше, чем планировалось изначально. Посмотрим в январе, будем ли покупать нового левого защитника. У нас есть Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко, которые могут закрыть эту позицию" - цитирует Гвардиолу The Times.

По информации СМИ, у 23-летнего Менди подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

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