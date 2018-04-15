Гвардиола вошел в историю английского футбола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вошел в историю британского футбола, информирует OptaJoe.

Так, 47-летний наставник "горожан" стал первым испанцем среди своих коллег, который выиграл титул чемпиона Англии.

Победа в АПЛ принесла Гвардиоле 23-й трофей в его тренерской карьере.

Напомним, Гвардиола сравнил сложность чемпионата Англии и Лиги Чемпионов. | soccernews.ru