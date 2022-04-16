Гвардиола восхищается Бензема

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о французском нападающем "Реал Мадрида" Кариме Бензема.

"Я восхищаюсь Бензема. И не только из-за того, что он уже более 10 лет играет за "Реал Мадрид".

У вас могут быть хорошие сезоны, но дело не только в качестве игрока и количестве голов, но и в вкладе игрока в целом, в его влиянии на команду.

Карьера Бензема восхищает. Она очень мощная", - сказал испанский специалист.

Напомним, что "Реал" и "Сити" сыграют в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

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