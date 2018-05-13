Гвардиола восхищается Клоппом

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола расхвалил своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"Юрген - это топ-тренер, отличный специалист. Он использует модель атакующего футбола, которая всегда будет нравиться зрителям. Он всегда остаётся позитивным и создаёт хорошую атмосферу в команде. Я восхищаюсь Юргеном, потому что Гюндоган и Левандовски, работавшие под его руководством в "Боруссии", очень хорошо отзывались о нём как о тренере и как о человеке" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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