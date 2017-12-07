Гвардиола: "Возможно, стоит опуститься с небес на землю"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообщался с прессой после поражения от "Шахтера"​ в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Мы хотели победить до самого конца. В целом, я доволен молодыми игроками, они получили шанс и старались сегодня. Нам удалось показать хорошую игру. Жизнь продолжается. Может быть, это даже хорошо, что мы проиграли. Мы чувствовали давление со стороны прессы. Возможно, стоит опуститься с небес на землю. Поражение – часть нашей профессии. Некоторым игрокам нужно отдохнуть. Да, мы допустили ошибки, но без них не бывает игры. Нужно восстановиться и готовиться к следующей игре", - сказал испанец.

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