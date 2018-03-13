Гвардиола: "Впереди у нас три недели паузы, мы поедем в Абу-Даби, чтобы перезагрузиться"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 30-го тура английской Премьер-лиги со "Сток Сити" (2:0).

"Мы очень близки к титулу, у нас уже 81 очко, а это очень много. Сегодня мы продемонстрировали хорошую игру, у соперника не было ни одного момента.

Впереди у нас три недели паузы, мы поедем в Абу-Даби, чтобы перезагрузиться.

Давид Сильва сегодня был очень хорош, он контролировал темп игры.

Быть чемпионом очень тяжело, но у нашего клуба не так много титулов в истории. Хотелось бы выиграть титул пораньше, но зато мы можем перевести дух во время перерыва на матчи сборных.

Я понимаю, насколько важно нашим болельщикам превзойти "МЮ", но наша следующая цель - "Эвертон". Если бы будем играть так, как сегодня, то рано или поздно станем чемпионами", - сказал Гвардиола. | http://soccernews.ru