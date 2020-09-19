Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии касательно сорвавшегося перехода капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мне не требуется ничего говорить. Лео объяснил все довольно хорошо и мне нечего добавить. Он футболист "Барселоны" - клуба, который я люблю", - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что минувшим летом Месси пытался расторгнуть контракт с "Барселоной". Президент клуба Жозеп Бартомеу отказался бесплатно отпускать аргентинца. Месси решил остаться в команде, чтобы избежать судебных разбирательств.

Контракт Месси с "Барсой" истекает следующим летом.

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