Гвардиола впервые за 10 лет вышел в финал Лиги Чемпионов
Фото: твиттер ESPN/Автор неизвестен
В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" повторно победил ПСЖ и вышел в финал.
Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола впервые за последние 10 лет примет участие в финальном матче.
До этого испанский специалист выходил в финал Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах с "Барселоной". Оба раза каталонский клуб победил в решающем поединке "Манчестер Юнайтед" (2:0 и 3:1).
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"Манчестер Сити" повторно обыграл ПСЖ и вышел в финал Лиги Чемпионов
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