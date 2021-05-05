Гвардиола впервые за 10 лет вышел в финал Лиги Чемпионов

Фото: твиттер ESPN/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" повторно победил ПСЖ и вышел в финал.

Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола впервые за последние 10 лет примет участие в финальном матче.

До этого испанский специалист выходил в финал Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах с "Барселоной". Оба раза каталонский клуб победил в решающем поединке "Манчестер Юнайтед" (2:0 и 3:1).

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