Гвардиола впервые за последние три года проиграл три матча подряд



"Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю" (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что это поражение стало третьим подряд для манкунианцев. Ранее они уступили "Ливерпулю" в первом матче 1/4 финала ЛЧ (0:3), а также проиграли "Манчестер Юнайтед" (2:3) в поединке Премьер-лиги.

Стоит отметить, что наставник "горожан" Пеп Гвардиола проиграл три матча подряд впервые с мая 2015 года. Тогда "Бавария" под его руководством потерпела поражения от "Байера" (0:2), "Барселоны" (0:3) и "Аугсбурга" (0:1).

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