Гвардиола: "Все проигрывают, и нам этого не избежать"

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Гвардиола: "Все проигрывают, и нам этого не избежать"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команде не удастся завершить сезон в АПЛ без поражений.

"Отыграть чемпионат без поражений не получится, потому что впереди много матчей и мы участвуем сразу в нескольких турнирах, которые как никогда важны. Было бы нелепо утверждать, что нам удастся обойтись без потерь. Рано или поздно настанет момент, когда у нас наступит спад. И мне как тренеру будет любопытно пройти это испытание и узнать, как мы на это отреагируем. Все проигрывают, и нам этого не избежать" - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Сити" в 9 турах АПЛ одержал 8 побед и 1 раз сыграл вничью.

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