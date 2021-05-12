Гвардиола всего три сезона в карьере не становился чемпионом

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Гвардиола всего три сезона в карьере не становился чемпионом

Фото: твиттер MisterChip/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал чемпионом в девятый раз в своей тренерской карьере, проведя 12 сезонов.

Таким образом, испанский специалист не становился чемпионом всего три раза. Гвардиоле не удалось выиграть титул в сезоне-2011/2012 с "Барселоной", а также в сезонах-2016/2017 и 2019/2020 с "Манчестер Сити".

За свою карьеру Гвардиола выиграл 31 трофей и занимает третье место в истории по этому показателю.

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