Гвардиола вспомнил о своей старой обиде на Линекера

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Гвардиола вспомнил о своей старой обиде на ЛинекераГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил о своей старой обиде на бывшего английского футболиста Гари Линекера.

Так, в эфире одной из телепередач на канале BBC наставник "горожан" обратился к бывшему футболисту: "Знаете, во время вашего пребывания в "Барселоне" я был маленьким мальчиком. Я подавал вам мячи во время игр. Помните? И я всегда просил у вас футболку после игр, но вы мне ее так и не дали".

В ответ на слова Гвардиолы Линекер заявил: "В самом деле? Теперь я чувствую себя очень плохо, потому что не сделал этого. Собственно, в те времена нам не позволяли раздавать футболки. Сейчас вам дают много футболок. Но тогда мы должны были носить одну и ту же футболку весь сезон".

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