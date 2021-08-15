Гвардиола вспомнил победу в Лиге чемпионов с "Барселоной"

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Гвардиола вспомнил победу в Лиге чемпионов с "Барселоной"Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Экс-тренер "Барселоны", а ныне наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матче первого тура английской премьер-лиги вспомнил победу с каталонским клубом в Лиге чемпионов в 2011 году.

"Я скажу тебе кое-что. Я знаю, что у меня был лучший игрок, которого я видел в жизни, - Лионель Месси. Но когда мы выиграли Лигу чемпионов семь игроков из нашей академии сыграли против "Манчестер Юнайтед" в финале. 

Семь игроков, которые обошлись нам бесплатно, они были из Ла Масси", - цитирует испанского тренера Вероника Брунати.

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