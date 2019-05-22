Гвардиола встретился с представителем "Ювентуса"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола побывал в Милане и провел встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает журналист радиостанции Onda Cero Марио Гаго.

По данным источника, Гвардиола и Паратичи пообщались, но испанский специалист отказался возглавить "Ювентус", так как намерен продолжить работу в английском клубе, даже если его исключат Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового Fair-Play.

Напомним, что по окончании сезона "Ювентус" покинет нынешний главный тренер Массимилиано Аллегри.

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