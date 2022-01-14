Гвардиола второй месяц подряд признан лучшим тренером АПЛ

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Гвардиола второй месяц подряд признан лучшим тренером АПЛ

Фото сайт АПЛ

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам декабря.

Приз достался наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

"Горожане" в прошлом месяце выиграли все 7 матчей в АПЛ с общим счётом 24:5.

На награду также претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Микель Артета ("Арсенал") и Антонио Конте ("Тоттенхэм"). 

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ 2-й месяц подряд и 11-й раз в карьере.

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока декабря. | http://soccernews.ru
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