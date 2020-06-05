Гвардиола выбрал себе нового помощника вместо Артеты

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нашёл в Китае преемника для Микеля Артеты, который был его ассистентом, но в декабре ушёл в "Арсенал".

Как сообщает Marca, в скором времени в тренерский штаб "горожан" войдёт Хуанма Лильо, ныне возглавляющий "Циндао Хуанхай".

Стоит отметить, что Гвардиола, ещё будучи футболистом, играл под руководством 54-летнего испанца в мексиканском "Дорадосе".

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