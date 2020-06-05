Гвардиола выбрал себе нового помощника вместо Артеты
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нашёл в Китае преемника для Микеля Артеты, который был его ассистентом, но в декабре ушёл в "Арсенал".
Как сообщает Marca, в скором времени в тренерский штаб "горожан" войдёт Хуанма Лильо, ныне возглавляющий "Циндао Хуанхай".
Стоит отметить, что Гвардиола, ещё будучи футболистом, играл под руководством 54-летнего испанца в мексиканском "Дорадосе".
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|Манчестер Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|27
|18