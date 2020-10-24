Гвардиола выдал худший старт сезона в своей тренерской карьере

"Манчестер Сити" снова потерял очки, сыграв в этот раз вничью с "Вест Хэмом" в рамках 6-го тура АПЛ.

"Горожане" в пяти матчах со старта Премьер-лиги набрала всего 8 очков - 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

Как сообщает Gracenote Live, это худшее начало сезона в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.

Ранее команды испанского наставника зарабатывали хотя бы 10 баллов в пяти стартовых турах чемпионата.

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