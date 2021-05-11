Гвардиола выиграл 31-й трофей в карьере

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Гвардиола выиграл 31-й трофей в карьере

Фото: Mr Pep Guardiola/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выиграл 31-й трофей в тренерской карьере.

Испанский специалист по три раза становился чемпионом Англии, Германии и Испании, по два раза выиграл Кубки Германии и Испании, а также однажды - Кубок Англии. Также наставник трижды выиграл Кубок английской лиги и три раза стал обладателем Суперкубка Испании. Из европейских трофеев Гвардиола дважды выиграл Лигу чемпионов и три раза завоевал Суперкубок УЕФА. Кроме того, испанец трижды становился победителем клубного чемпионата мира.

По количеству завоеванных трофеев Гвардиола уступает только Мирче Луческу (35) и Алексу Фергюсону (48).

Не пропустите: Гвардиола впервые за 10 лет вышел в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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