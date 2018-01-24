Гвардиола выиграл 363 матча из 500 в качестве тренера

Теги манчестер ситихосеп гвардиолабарселонабавария мюнхен

Гвардиола выиграл 363 матча из 500 в качестве тренера

Ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Бристоля" (3:2) стал 500-м в карьере главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Матчи наставника распределились следующим образом:

"Барселона" - 247 матчей, 179 побед, 47 ничьих и 21 поражение.

"Бавария" - 161 матч, 121 победа, 21 ничья и 19 поражений.

"Манчестер Сити" - 92 матча, 63 победы, 17 ничьих и 12 поражений.

Команды Гвардиолы становились чемпионами своих стран шесть раз из девяти сезонов под его руководством.

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комментарии
Алексей

пусть с середняком уотфорд,кристал,бернли. вот тогда и посмотрим сколько он матчей выиграет

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Андрей

Опечатка. 263 победы это мало. 363 победы. Всего 52 поражения в 500 матчах

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Пьянь

10х.

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Пьянь

10х.

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