В рамках первого тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях победил "Брайтон" со счётом 2:0.

Таким образом, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выиграл каждый из последних семи стартовых матчей лиги, информирует Opta.

В последний раз команда под руководством каталонского специалиста проигрывала в первой игре национального чемпионата 31 августа 2008 года. Тогда "Барселона" уступила "Нумансии" со счётом 0:1. | http://soccernews.ru