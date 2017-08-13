Гвардиола выиграл каждый из последних семи стартовых матчей лиги

Теги манчестер ситихосеп гвардиолабарселона

Гвардиола выиграл каждый из последних семи стартовых матчей лиги

В рамках первого тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях победил "Брайтон" со счётом 2:0.

Таким образом, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выиграл каждый из последних семи стартовых матчей лиги, информирует Opta.

В последний раз команда под руководством каталонского специалиста проигрывала в первой игре национального чемпионата 31 августа 2008 года. Тогда "Барселона" уступила "Нумансии" со счётом 0:1. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Арсенал Лондон 1 3
4 Бернли 1 3
5 Эвертон 1 3
6 Вест Бромвич Альбион 1 3
7 Ливерпуль 1 1
8 Уотфорд 1 1
9 Саутгемптон 1 1
10 Суонси Сити 1 1
11 Манчестер Юнайтед 0 0
12 Ньюкасл Юнайтед 0 0
13 Тоттенхэм 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Челси 1 0
17 Борнмут 1 0
18 Сток Сити 1 0
19 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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