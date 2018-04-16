Гвардиола выиграл семь чемпионских титулов за девять лет своей тренерской карьеры

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситибавария мюнхенбарселона

Гвардиола выиграл семь чемпионских титулов за девять лет своей тренерской карьерыНынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выиграл уже семь чемпионских титулов за девять лет своей тренерской карьеры.

Так, неудачными для 47-летнего специалиста оказались сезоны 2011/2012 и 2016/2017, когда он вместе с каталонской "Барселоной" и "горожанами" уступал победы в Ла Лиге и АПЛ соответственно мадридскому "Реалу" и лондонскому "Челси".

Отметим, что с мюнхенской "Баварией" Гвардиола трижды выигрывал немецкую Бундеслигу.

Напомним, Гвардиола вошел в историю английского футбола. | soccernews.ru

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