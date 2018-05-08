Гвардиола: "Выиграть АПЛ дважды подряд будет сложно, но мы принимаем вызов"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какой чемпионат выиграть труднее.

"Выиграть АПЛ сложнее, чем Примеру и Бундеслигу. Это нечто особенное из-за сложности. Мы рады нашему достижению и тому, как именно мы этого достигли. В начале сезона никогда не знаешь, чем все закончится. Нужно просто хорошо подготовить команду, а чемпионство - это следствие этого.

Мы видели, как команды, выигрывавшие АПЛ в прошлых сезонах, даже не могли выйти в Лигу Чемпионов на следующий год. Выиграть титул дважды подряд будет сложно, но мы принимаем вызов" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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