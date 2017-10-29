Гвардиола: "Выиграть титул в январе? Это совершенно не реалистично"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил своему коллеге из "Ливерпуля" Юргену Клоппу, который заявил, что "горожане" могут выиграть чемпионский титул уже в январе 2018-го года.

"Это совершенно не реалистично. Вы когда-нибудь встречали такое, чтобы команда выиграла титул в январе? Невозможно выигрывать все время в течение пяти или шести месяцев - это нереально, это невозможно в футболе самого высокого уровня. Этому существует множество препятствий", - цитирует наставника "Сити" sport.es.

Напомним, Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Вест Бромвичем". | soccernews.ru