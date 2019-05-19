Гвардиола: "Выиграть требл в Англии тяжелее, чем взять Лигу Чемпионов"

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Гвардиола: "Выиграть требл в Англии тяжелее, чем взять Лигу Чемпионов"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о достижениях своей команды в этом сезоне.

Напомним, что "горожане" оформили английский требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

"Безусловно, этот сезон один из лучших в моей карьере тренера. Выиграть требл в Англии тяжелее, чем взять Лигу Чемпионов. Клуб и игроки заслужили похвалы в свой адрес, ведь очень сложно играть каждые три дня", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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