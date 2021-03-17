Гвардиола вышел на 4-е место по числу побед в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вышел на четвертое место в истории Лиги Чемпионов по числу побед в турнире.

В ответном матче 1/8 финала английский клуб обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0. Эта победа стала для Гвардиолы 82-й в турнире и он обошел по этому показателю португальца Жозе Моуринью, который тренирует "Тоттенхэм".

Чаще Гвардиолы в Лиге Чемпионов побеждали только Алекс Фергюсон (102), Карло Анчелотти (89) и Арсен Венгер (86).

Всего Гвардиола провел в Лиге Чемпионов 131 матч. Его команды добились 82 побед, 27 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения.

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