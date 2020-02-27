Гвардиола вышел в лидеры среди тренеров по числу побед над "Реалом" в XXI веке

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Гвардиола вышел в лидеры среди тренеров по числу побед над "Реалом" в XXI веке

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в десятый раз в тренерской карьере обыграл мадридский "Реал".

Напомним, что накануне "горожане" взяли верх над "бланкос" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, Гвардиола стал единоличным лидером среди всех тренеров мира по числу побед над "сливочными" в XXI веке.

Главные преследователи испанца - Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде (у обоих по 9).

Не пропустите: Гвардиола - первый тренер, который два раза обыграл "Реал" в гостях в ЛЧ с разными командами. | http://soccernews.ru
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