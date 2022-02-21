Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от "Тоттенхэма" (2:3) в очередном туре АПЛ высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне.

"Несколько недель назад я говорил, что нам нужно набрать много очков, чтобы стать чемпионами. Это мы и постараемся сделать. Я никогда не говорил, что чемпионская гонка окончена.

В январе и феврале наши преследователи побеждали. Нам будет сложно, мы это знаем", - приводит слова испанского специалиста Goal.com.

В данный момент "Сити" опережает "Ливерпуль" на шесть очков, однако у "красных" есть одна игра в запасе.

Также не пропустите: Мампасси рассказал, как в Украине отреагировали на его переход в "Локомотив". | http://soccernews.ru