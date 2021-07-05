Гвардиола высказался о финансовых проблемах "Барселоны"

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Гвардиола высказался о финансовых проблемах "Барселоны"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о финансовых проблемах каталонской "Барселоны".

"Да, я немного обеспокоен. Я доверяю Лапорте и его команде, однако очевидно, что ситуация с финансами критическая. Удивляет, что клуб дошел до этой стадии.

Отчасти дело в пандемии коронавируса, но это не единственная причина. "Барселоне" нужно проявить терпение. В ближайшие годы будет тяжело", – сказал испанец в разговоре с TV3.

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