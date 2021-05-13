Гвардиола высказался о Клоппе

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Гвардиола высказался о КлоппеФото: Pinterest/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола весьма лестно отозвался о Юргене Клоппе, главном тренере "Ливерпуля".

"Клопп был вдохновением для меня. Он сделал меня более совершенным тренером благодаря своим командам – "Боруссии" и "Ливерпулю".

Он заставил меня много думать об играх и соперниках. Я очень ему благодарен, очень ценю его", – сказал Гвардиола.
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