Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о взаимоотношениях Лионеля Месси с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что Месси отказался продлевать контракт с клубом и может перейти в "Манчестер Сити".

"Я не буду обсуждать трансферы до конца сезона. Я хочу, чтобы Месси остался в "Барселоне", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Месси является воспитанником "Барселоны" и всю карьеру выступает за каталонцев. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Читайте также: "Барселона" решила сократить зарплату Месси. | http://soccernews.ru