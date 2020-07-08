Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"

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Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о взаимоотношениях Лионеля Месси с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что Месси отказался продлевать контракт с клубом и может перейти в "Манчестер Сити".

"Я не буду обсуждать трансферы до конца сезона. Я хочу, чтобы Месси остался в "Барселоне", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Месси является воспитанником "Барселоны" и всю карьеру выступает за каталонцев. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

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