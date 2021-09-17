Гвардиола высказался о конфликте с болельщиками "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о своем конфликте с болельщиками. Ранее специалист выразил недовольство посещаемостью домашних матчей команды. В ответ на это фанаты заявили, что посещаемость является отличной.

"Я говорил, что недоволен посещаемостью? Быть может дело было в неправильном переводе, но я не собираюсь извиняться. Я понимаю, что прошлый сезон был очень сложным. Я всегда буду доволен, вне зависимости от количества зрителей. Болельщики не поняли меня, хотя я уже пять лет тренирую клуб. Я не буду приносить извинения", - приводит слова Гвардиолы BBC.

После четырех туров "Манчестер Сити" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав девять очков.

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