Гвардиола высказался о лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал уверенное лидерство "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя на 10 очков и имеют один матч в запасе.

"У "Манчестер Сити" в данный момент набрано всего на одно очко меньше, чем у "Барселоны", которая лидирует в чемпионате Испании. Наша проблема в том, что "Ливерпуль" одержал 16 побед в 17 матчах Премьер-лиги. Мне остается лишь снять шляпу и поздравить их. Мы теряем очки, но у нас нет проблем с игрой. Мы проводим яркие матчи и полностью выкладываемся на поле. Команда демонстрирует именно то, что я хочу", - приводит слова Гвардиолы A Bola.

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